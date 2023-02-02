Имущество 12 украинских банков в Крыму попало под национализацию. Об этом сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.
В частности, речь идет о движимом и недвижимом имуществе банков "Финансы и кредит", "Банк Форум", "Укрсиббанк", "Имэксбанк", "Пиреус Банк МКБ" и других. Среди активов упоминаются жилые дома, земельные участки, складские помещения, торговые предприятия, а также гостиницы и пансионаты, принадлежащие банкам.
После национализации имущества банков, часть получаемой ими прибыли должна направиться на нужды спецоперации.
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