Имущество 12 украинских банков в Крыму попало под национализацию. Об этом сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.

В частности, речь идет о движимом и недвижимом имуществе банков "Финансы и кредит", "Банк Форум", "Укрсиббанк", "Имэксбанк", "Пиреус Банк МКБ" и других. Среди активов упоминаются жилые дома, земельные участки, складские помещения, торговые предприятия, а также гостиницы и пансионаты, принадлежащие банкам.

После национализации имущества банков, часть получаемой ими прибыли должна направиться на нужды спецоперации.