Стоимость новостроек на крупнейших региональных рынках стала стабилизироваться - рост цен понемногу снижает темп. За последний месяц стоимость на такое жилье составило максимум 1,9%. Как считают эксперты, причинной стало снижение спроса при достаточном объеме предложений.
Возможно и дальнейшее снижение продаж, уверены специалисты. На это повлияет ужесточение условий выдачи льготных ипотечных кредитов - на этом фоне рынок потеряет около 30% потенциальных покупателей. Результатом станет вынужденное предоставление дополнительных скидок застройщиками.
В 16 городах-миллионниках России, а также Московской и Ленинградской областях рост был минимальным - к декабрю цена на новостройки увеличилась максиму на 2,7%.
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