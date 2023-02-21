Экипаж сухогрузного судна, которое переломилось на якорной стоянке в районе Новороссийска, оказался целым и невредимым - все 11 человек морской команды подняты на спасательные суда. Об этом информирует МЧС России.
«Их жизни и здоровью ничего не угрожает»
Ранее стало известно, что причиной ЧП близ Новороссийска стал сильный шторм, под который попало судно.
Daily Express: обращение Путина воспринято как "леденящее душу"
Послание главы государства содержит в себе несколько весомых предупреждений странам Запада
Белорусские депутаты приняли закон о смертной казни для чиновников за госизмену
Документ в скором времени поступит на подпись президенту страны Александру Лукашенко
Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями
Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство
Фильмы и сериалы Disney и Fox покинут российские онлайн-кинотеатры после 28 февраля
Однако пользователю перелагается купить видеопродукт, чтобы впоследствии у них была возможность пересмотреть любимую киноленту