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  • Опубликована сегодня в 15:38

Экипаж сухогруза близ Новороссийска спасен

Экипаж сухогрузного судна, которое переломилось на якорной стоянке в районе Новороссийска, оказался целым и невредимым - все 11 человек морской команды подняты на спасательные суда. Об этом информирует МЧС России.

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Ранее стало известно, что причиной ЧП близ Новороссийска стал сильный шторм, под который попало судно.

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