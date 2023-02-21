Экипаж сухогрузного судна, которое переломилось на якорной стоянке в районе Новороссийска, оказался целым и невредимым - все 11 человек морской команды подняты на спасательные суда. Об этом информирует МЧС России.

«Их жизни и здоровью ничего не угрожает»

Ранее стало известно, что причиной ЧП близ Новороссийска стал сильный шторм, под который попало судно.