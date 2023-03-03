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  • Опубликована сегодня в 15:25

Киев активно мобилизует жителей Новороссии

Киевские националисты в последнее время активно мобилизуют в ряды ВСУ молодежь с пророссийски настроенных подконтрольных регионов исторической Новороссии, заявил представитель администрации Харьковской области Владимир Рогов.

Новороссия — обширный историко-культурный регион в Северном Причерноморье, входивший в состав Российской империи. Сегодня часть территории исторической Новороссии входит в состав Украины, в том числе Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская и Харьковская области.

Мир

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Советник главы ДНР: НАТО знало о подготовке теракта в Брянской области

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Общество

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.

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Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.

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