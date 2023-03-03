Киевские националисты в последнее время активно мобилизуют в ряды ВСУ молодежь с пророссийски настроенных подконтрольных регионов исторической Новороссии, заявил представитель администрации Харьковской области Владимир Рогов.

Новороссия — обширный историко-культурный регион в Северном Причерноморье, входивший в состав Российской империи. Сегодня часть территории исторической Новороссии входит в состав Украины, в том числе Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская и Харьковская области.