Киевские националисты в последнее время активно мобилизуют в ряды ВСУ молодежь с пророссийски настроенных подконтрольных регионов исторической Новороссии, заявил представитель администрации Харьковской области Владимир Рогов.
Новороссия — обширный историко-культурный регион в Северном Причерноморье, входивший в состав Российской империи. Сегодня часть территории исторической Новороссии входит в состав Украины, в том числе Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская и Харьковская области.
Советник главы ДНР: НАТО знало о подготовке теракта в Брянской области
Эта тактика не новая
Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований
Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.