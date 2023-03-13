Перед отправкой на фронт новобранцев ВСУ готовят ровно два дня, а медицинские заключения о пригодности к службе и вовсе игнорируют. Об этом рассказал сдавшийся в плен под Авдеевкой украинский солдат.

"Я не годен к воинской службе по состоянию здоровья. Спина больная и нога правая — коксартроз. Однако во время повторной медкомиссии в военкомате мне что-то приписали в медицинскую карту. Якобы в 2021 году я проходил какие-то дополнительные курсы или обучение. В итоге все документы у меня забрали и отправили в 53 бригаду", — рассказал военнопленный, цитирует РИА "Новости".

По его словам, после зачисления в бригаду их привезли в Мураховку. Два раза возили на военный полигон, где показали, как стрелять из Ак-47, "еще про медицину что-то рассказали". Один раз из РПГ дали выстрелить и один раз позволили бросить гранату.

После окончания обучения, мобилизованный был отправлен на запорожское направление, а затем переброшен под Авдеевку. В плен он попал в районе населенного пункта Водяное в первой декаде марта 2023 года.