В слизистой носа ученые обнаружили новый антибиотик

Новый антибиотик "эпифадин", обнаруженный в слизистой носа человека, представляет собой перспективное открытие, сделанное немецкими учеными из Тюбингенского университета. Молекула эпифадина производится штаммами бактерий Staphylococcus epidermidis, населяющими слизистую оболочку носа.
Это уникальное соединение, ранее неизвестное науке, обладает способностью эффективно бороться с различными патогенами, включая золотистый стафилококк Staphylococcus aureus, ответственный за внутрибольничные инфекции. Ученые рассматривают эпифадин как потенциальную основу для создания новых антибиотиков, обладающих широким спектром действия, исходя из его способности противостоять различным видам бактерий, включая тех, что обитают в кишечнике. Это открытие подчеркивает удивительные защитные механизмы организма и возможности использования их в медицинской практике, сообщает Planet Today.
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