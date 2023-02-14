Норвежская разведка заявила, что Северный флот России впервые за 30 лет вышел в море с тактическим ядерным оружием. Об этом сообщается в соответствующем докладе.

Отмечается, что данная практика была обычным явлением во времена Советского Союза, однако после завершения холодной войны такого больше не повторялось.