Норвежская разведка заявила, что Северный флот России впервые за 30 лет вышел в море с тактическим ядерным оружием. Об этом сообщается в соответствующем докладе.
Отмечается, что данная практика была обычным явлением во времена Советского Союза, однако после завершения холодной войны такого больше не повторялось.
"Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях", — утверждается в докладе.
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