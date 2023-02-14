Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.02.2023 : 73,6307
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.02.2023 : 78,671
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 6:44

Впервые со времен распада СССР российские корабли вышли в море с ядерным оружием

Норвежская разведка заявила, что Северный флот России впервые за 30 лет вышел в море с тактическим ядерным оружием. Об этом сообщается в соответствующем докладе.

Отмечается, что данная практика была обычным явлением во времена Советского Союза, однако после завершения холодной войны такого больше не повторялось.

"Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях", — утверждается в докладе.

Мир

The American Thinker: Кто в здравом уме мог сделать Украину центром внешней политики США?

Президент Байден совместно с пентагоновскими ястребами ставят под угрозу систему нацбезопасности США.

Читать полностью

В трёх районах Киева вводят локальные отключения электричества

Речь идет о Голосеевском, Святошинском и Шевченковском районах украинской столицы

Читать полностью

Общество

В Болгарии решили отказаться от обязательств перед Россией за газовый контракт

Не желая выполнять свои обязательства, виновников ищут в Москве

Читать полностью

Военные врачи стали все чаще попадать под обстрел ВСУ

За последние восемь дней группа врачей не раз попадала под обстрел боевиков

Читать полностью

Новости