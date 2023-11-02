Норвегия отличается позицией по Израилю в контексте Газы от других скандинавских стран

Позиция Норвегии относительно действий Израиля в секторе Газа привлекла внимание своим отличием от позиции других скандинавских стран. Норвежское королевство настаивает на недопустимости двойных стандартов и призывает применять единые нормы в оценке событий.

Глава Министерства иностранных дел Норвегии, Эспен Барт Эйде, подчеркнул, что важно избегать двойных стандартов при оценке мировых событий. Эйде выразил мнение о необходимости применения одинаковых норм и к действиям своих союзников. В частности, он отметил, что при критике России за ее действия на Украине Норвегия считает свою позицию морально и юридически обоснованной. Однако такие же стандарты, по мнению Эспена Барт Эйде, следует применять и к Израилю, стране, которую Норвегия считает своим другом.

На последней сессии Северного совета, на которой северные страны обсуждали ситуацию в Газе, было заявлено о необходимости проведения "гуманитарной паузы" в регионе. Вместе с этим Норвегия поддержала идею объявления "гуманитарного перемирия", в соответствии с резолюцией, принятой на Генеральной ассамблее ООН. Премьер-министр Норвегии, Юнас Гара Стёре, подчеркнул, что Израиль имеет право на самооборону, но она должна быть пропорциональной и учитывать интересы гражданского населения.

Важно отметить, что на Генеральной ассамблее ООН была принята резолюция по Ближнему Востоку, разработанная арабскими странами и поддержанная некоторыми другими государствами, включая Россию. За эту резолюцию проголосовали 120 стран, 14 выразили противодействие, а 45 воздержались. Норвегия проголосовала за данную резолюцию, в то время как Дания, Исландия, Финляндия и Швеция воздержались. Северный совет является органом межпарламентского сотрудничества северных стран, включая Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию, а также аутономные территории Фарерских островов, Гренландии и Аландских островов.