Сотрудники посольства России в Норвегии, число которых составляет 15 человек, признаны персонами нон грата, или же "нежелательными лицами" на территории страны. Об этом сообищло МИД Королевства со ссылкой на его руководителя Анникена Хютфельдта.

По заявления иностранного ведомства известно, что российские сотрудники занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом, из-за этого они должны покинуть Норвегию в ближайшее время.

Ранее, 24 марта, МИД Эстонии сообщил о решении выслать одного российского дипломата за действия, якобы направленные на "подрыв безопасности" республики. На такое решение Россия ответила взаимным "выселением" эстонского диполмата из страны.