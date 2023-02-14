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  • Опубликована сегодня в 9:53

Норвежская разведка: российские корабли выходят в море с ядерным оружием

Ежегодный доклад Норвежской разведывательной службы (NIS) содержит информацию о наличие на борту российских кораблей ядерного оружия. Такой шаг совершен впервые за 30 лет: в советское время Северный флот регулярно выходил в море с тактическим ядерным оружием, но с окончания холодной войны о таких случаях известно не было.

«Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях. Ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО»

Ранее, в декабре 2022 года, президент России Владимир Путин сообщил, что «угроза ядерной войны нарастает», и такая стратегия РФ построена вокруг ответно-встречного удара.

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