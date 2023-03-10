В Новой Москве обнаружили четыре неопознанных летательных аппарата. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Объекты заметили сотрудники правоохранительных органов, которые патрулировали улицы. Что именно было замечено, сейчас уточняется.
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