"Объекты с исключительными возможностями, регулярно пролетают над американскими военными объектами и полигонами. Мы не знаем, кто они, и не можем смягчить их присутствие", — заявил летчик-истребитель ВВС США в отставке Райан Гривз.

По его словам, порядка 50-60 человек, которые служили вместе с ним в 2014–2015 годах, могли бы рассказать, что они ежедневно наблюдали "неопознанные аномальные явления".

На прошлой неделе в США опубликовали официальный отчет об аномальных явлениях, согласно которому по состоянию на 30 августа 2022 года американские власти зафиксировали более 500 случаев появления НЛО. Большая часть случаев наблюдения за НЛО зафиксирована пилотами ВМС и ВВС США.