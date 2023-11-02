Шпионские фотографии нового Nissan Patrol Y63: Более роскошный и современный конкурент Toyota Land Cruiser 300

Портал Autocar India опубликовал свежие шпионские снимки грядущего Nissan Patrol с кодовым обозначением Y63, официальная премьера которого ожидается уже в ближайшие месяцы. Новое поколение модели обещает добавить еще больше роскоши, делая его достойным соперником для Toyota Land Cruiser 300. Nissan уверяет, что новый Patrol будет превосходить своего предшественника во всех аспектах.

На основе шпионских фотографий можно увидеть значительные изменения в дизайне экстерьера Patrol. Однако общие пропорции и узнаваемый силуэт сохранены. Задняя часть внедорожника стала более угловатой, в то время как линии капота стали более плавными. С-образные дневные ходовые огоньки и заостренные светодиодные фары, вдохновленные концептуальным Infiniti QX Monograph, также привлекают внимание.

Следуя примеру Toyota Land Cruiser 300, новый Nissan Patrol Y63 откажется от бензинового V8 объемом 5,6 литра в пользу более мощного битурбированного шестицилиндрового мотора на 3,5 литра. Дизельная версия Patrol Y63 не предусмотрена, но появление гибридной модификации весьма вероятно.

Nissan обещает сохранить и усовершенствовать внедорожные характеристики модели, а также придать ей более современный облик. Вероятно, вариант с девятиступенчатой автоматической коробкой передач будет предоставлен для этой модели. В Северной Америке новый Patrol будет продаваться под именем Nissan Armada. Кроме того, американцам предложат роскошный внедорожник на той же платформе, как у Infiniti, предвестником которого стал упомянутый QX Monograph.