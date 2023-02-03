Освобождение Николаевки приближает полное окружение Артемовска. Об сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

По сообщениям с мест проведения спецоперации, Николаевка находится под полным контролем российских войск.

"Это положительный момент. Значит, кольцо вокруг Артемовска сжимается. Освобождение этого населенного пункта приближает наш успех по окружению Артемовска", — сказал Кимаковский.