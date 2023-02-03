Освобождение Николаевки приближает полное окружение Артемовска. Об сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
По сообщениям с мест проведения спецоперации, Николаевка находится под полным контролем российских войск.
"Это положительный момент. Значит, кольцо вокруг Артемовска сжимается. Освобождение этого населенного пункта приближает наш успех по окружению Артемовска", — сказал Кимаковский.
В ДНР сообщили об успехах 237-го гвардейского полка
Российские десантники взяли в плен бойцов ВСУ, проходивших обучение у грузинских и французских инструкторов.
В Венгрии осадили американского посла
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко прокомментировал заявление посла США Дэвида Прессмана с критикой Будапешта по антироссийским санкциям.
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса
Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.
Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабатывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.