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  • Опубликована сегодня в 6:55

Российские войска взяли под контроль Николаевку в ДНР

Освобождение Николаевки приближает полное окружение Артемовска. Об сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

По сообщениям с мест проведения спецоперации, Николаевка находится под полным контролем российских войск.

"Это положительный момент. Значит, кольцо вокруг Артемовска сжимается. Освобождение этого населенного пункта приближает наш успех по окружению Артемовска", — сказал Кимаковский.

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