Никому не понравится: активистка Николаева указала Смольному на некачественную снегоуборку

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о "вычищенном" Петербурге вызвали неоднозначную реакцию у жителей города. В частности, мнение белорусского лидера опровергла активистка и градозащитница Маргарита Николаева.

О некачественной и несвоевременной уборке снега в Петербурге на протяжении последнего месяца пишут практически все городские паблики и СМИ. Поток жалоб от жителей в администрацию города не прекращается. Несмотря на это, чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов не предпринимают никаких усилий, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию.

Так, позицию Лукашенко о качестве уборки в Петербурге высмеяла общественница Маргарита Николаева.

"Мне не нравится снегоуборка. Я думаю, что мало кому это может понравиться, возможно, только президентам соседних стран", — не без доли иронии отмечает общественница.

По словам Николаевой, очень сложно передвигаться по сугробам, под которыми слой льда в любой момент может стать угрозой для безопасности людей.

Ранее инвалид-колясочник Алексей Мазуров подверг критике работу профильных ведомств Смольного, отметив, что из-за слоя наледи на Литейном проспекте очень трудно передвигаться людям, а жителям с ограниченными возможностями сложнее вдвойне.

"На Литейном проспекте — просто ад. Сейчас, когда несколько дней было +2, Литейный почистили, но я с ужасом жду похолодания", - заявлял Мазуров.

На СМИ писали, что после слов Лукашенко о "вычищенном" Петербурге город погрузился в "снежный коллапс".