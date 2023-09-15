Игорю Николаеву могут сделать повторную операцию на сердцк

По телефону Игорь Николаев сообщил, что его состояние стабильное и медики провели необходимые процедуры для его восстановления, сообщает сайт MK. ru, ссылаясь на источник, близкий к музыканту. Однако собеседники издания не исключают возможности проведения серьезной сердечной операции.

Известно, что у Николаева возникли проблемы с сердцем вечером. По этой причине была вызвана скорая помощь. В январе этого года музыканту уже приходилось проходить операцию из-за проблем с сердцем.

Источники издания "МК" также сообщили, что, несмотря на улучшение после сердечного приступа, врачи рассматривают возможность проведения еще одной значительно более серьезной операции на сердце — шунтирования.

На данный момент Игорь Николаев находится в больнице, как утверждают авторы статьи.

Сообщение о госпитализации музыканта появилось 15 сентября. Агентство ТАСС, также ссылаясь на источник в окружении композитора, уточнило, что Игорь Николаев находится в клинике для планового обследования, и информация о его нахождении в палате интенсивной терапии не соответствует действительности.