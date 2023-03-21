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  • Опубликована сегодня в 14:23

В районе Никаноровки сбили украинский Су-25

Воздушный бой между Россией и Украиной закончился тем, что в районе населенного пункта Никаноровка в Донецкой Народной Республики был сбит украинский самолёт Су-25. Такой информацией поделилось Министерство обороны РФ.

Ранее, 20 марта, стало известно, что украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области был сбит российскими истребителями.

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