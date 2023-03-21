Воздушный бой между Россией и Украиной закончился тем, что в районе населенного пункта Никаноровка в Донецкой Народной Республики был сбит украинский самолёт Су-25. Такой информацией поделилось Министерство обороны РФ.
Ранее, 20 марта, стало известно, что украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области был сбит российскими истребителями.
Джагарян: Шри-Ланка и Мальдивы заинтересованы в платежной системе МИР
Однако точного решения о готовности внедрять ее в ланкийских странах пока не последовало
Посол РФ в Шри-Ланке сказал, когда пройдет заседание по экономическому сотрудничеству с Россией
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