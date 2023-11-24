Нигерия собирается вступить в БРИКС в ближайшие пару лет

Нигерия планирует присоединиться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в ближайшие годы, как сообщает газета The Punch, ссылаясь на министра иностранных дел страны Юсуфа Туггара.

Министр подчеркнул, что, будучи одной из крупнейших стран Африки по численности населения и темпу экономического развития, Нигерия стремится вступить в такие влиятельные мировые структуры, как БРИКС и Группа двадцати. По его словам, это может произойти в течение ближайших двух лет, сообщает ТАСС.

В августе текущего года Нигерия вместе с 22 другими странами официально подала заявку на вступление в БРИКС. В настоящее время этот блок объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. На саммите 22-24 августа Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия получили приглашение присоединиться к БРИКС с 1 января 2024 года.