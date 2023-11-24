Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.11.2023 : 88,1206
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.11.2023 : 96,2273
Нигерия собирается вступить в БРИКС в ближайшие пару лет
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 15:29

Нигерия собирается вступить в БРИКС в ближайшие пару лет

Нигерия планирует присоединиться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в ближайшие годы, как сообщает газета The Punch, ссылаясь на министра иностранных дел страны Юсуфа Туггара.

Министр подчеркнул, что, будучи одной из крупнейших стран Африки по численности населения и темпу экономического развития, Нигерия стремится вступить в такие влиятельные мировые структуры, как БРИКС и Группа двадцати. По его словам, это может произойти в течение ближайших двух лет, сообщает ТАСС.

В августе текущего года Нигерия вместе с 22 другими странами официально подала заявку на вступление в БРИКС. В настоящее время этот блок объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. На саммите 22-24 августа Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия получили приглашение присоединиться к БРИКС с 1 января 2024 года.

Мир

Словакия и Чехия разошлись во взглядах на поддержку Украины

Словакия и Чехия разошлись во взглядах на поддержку Украины

В ходе встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо и спикера чешского Сената Милоша Выстрчила в Чехии возникли разногласия.

Читать полностью
Друг-слесарь спас китайца от необходимости заплатить выкуп за невесту

Друг-слесарь спас китайца от необходимости заплатить выкуп за невесту

В день своей свадьбы китаец Цзяо, чтобы пропустить традиционные свадебные обряды, такие как прохождение через несколько дверей с загадками и оплата подсказок, пригласил своего друга-слесаря.

Читать полностью

Общество

В Москве построят храм для пострадавших в СВО

В Москве построят храм для пострадавших в СВО

в Москве состоялся молебен по случаю начала строительства храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радосте".

Читать полностью

"Сбер" при помощи ИИ прогнозирует выручку клиентов из малого бизнеса

Сбербанк, используя технологии искусственного интеллекта, внедрил систему прогнозирования годовой выручки клиентов среди предприятий малого бизнеса.

Читать полностью

Новости