Юные жители Нигера обратились к ЧВК "Вагнер" за помощью. Они просят спасти их от агрессии Запада и, в частности, Франции.

В социальных сетях распространяется фотография девочки, держащей в руках плакат. На нем адресовано послание для ЧВК "Вагнер". Юная жительница Нигера просит "музыкантов" спасти страну

"Я живу в Тороди. Мне очень страшно. Мы боимся, что наши враги нас убьют. Франция пугает нас и делает плохие вещи.Пожалуйста, Вагнер, приди и помоги. Ты нужен нам в Нигере", -рассказала маленькая жительница Нигера.

Ранее бойцы ЧВК "Вагнер" зарекомендовали себя в ряде стран Африки. Так, например, они вернули мир и спокойствие в ЦАР и Мали. Им удалось практически полностью разгромить радикальные группировки, благодаря чему местные жители смогли вернуться в свои дома.

Напомним, некоторое время назад группа военных устроила государственный переворот в Нигере из-за несогласия с политикой Запада, поскольку европейцы продолжают вмешиваться в дела страны, диктуя свои условия.