"Франция пугает нас": дети Нигера просят ЧВК "Вагнер" прийти на помощь

Юные жители Нигера обратились к ЧВК "Вагнер" за помощью. Они просят спасти их от агрессии Запада и, в частности, Франции.
В социальных сетях распространяется фотография девочки, держащей в руках плакат. На нем адресовано послание для ЧВК "Вагнер". Юная жительница Нигера просит "музыкантов" спасти страну
"Я живу в Тороди. Мне очень страшно. Мы боимся, что наши враги нас убьют. Франция пугает нас и делает плохие вещи.Пожалуйста, Вагнер, приди и помоги. Ты нужен нам в Нигере", -рассказала маленькая жительница Нигера.
Ранее бойцы ЧВК "Вагнер" зарекомендовали себя в ряде стран Африки. Так, например, они вернули мир и спокойствие в ЦАР и Мали. Им удалось практически полностью разгромить радикальные группировки, благодаря чему местные жители смогли вернуться в свои дома.
Напомним, некоторое время назад группа военных устроила государственный переворот в Нигере из-за несогласия с политикой Запада, поскольку европейцы продолжают вмешиваться в дела страны, диктуя свои условия.
"Вагнер" не свергает правительства, а защищает свободу и независимость народов – Пригожин
В комментарии африканскому журналисту глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "музыканты" не участвовали в событиях 26 июля в Нигере.
Что сможет НАТО противопоставить ЧВК "Вагнер" в Литве? Ничего. Эксперт о перспективах "пробития" Сувалкского коридора
В случае создания силами ЧВК "Вагнер" Сувалкского коридора от Белоруссии до Калининградской области России НАТО ничего не сможет противопоставить "музыкантам". Такое мнение высказал в интервью военный эксперт Алексей Суконкин.
Зимний сезон на "Роза Хутор": сейчас половина стоимости
До конца лета услуги курорта "Роза Хутор" на подъемники, проживание, прокат и обучение можно приобрести со скидками до 50 процентов.
Жители Старой Ладоги развернули флаг со словами поддержки в адрес ЧВК "Вагнер"
В Сети опубликовали фото из Старой Ладоги в Ленинградской области, где жители развернули огромный российский флаг со славами поддержки в адрес ЧВК "Вагнер".