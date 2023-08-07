"Вагнер" не свергает правительства, а защищает свободу и независимость народов – Пригожин

В комментарии африканскому журналисту глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "музыканты" не участвовали в событиях 26 июля в Нигере. По его словам, частная военная компания не занимается около политическими силовыми действиями, мятежами, военными переворотами и свержениями правительств.

Евгений Пригожин подчеркнул, что бойцы ЧВК "Вагнер" стоят исключительно на страже мира и благополучия мирного населения, защищая свободу и независимость государств, в том числе и в африканском регионе.

"ЧВК "Вагнер" — это воины, которые с оружием в руках защищают свободу и независимость государств и народов, защищают их от бандформирований и террористов, и делают это с очень высокой эффективностью", — подчеркнул Пригожин.

Напомним, в результате военного переворота в Нигере от власти был отстранен профранцузский президент страны, однако Запад пытается вмешаться в ситуацию и повлиять на происходящие там события. Как писали СМИ, за военную интервенцию в отношении Нигера выступает Франция.