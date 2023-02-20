Правительство Нидерландов приняло решение существенно сократить количество российских дипломатов в Гааге, что было негативно воспринято властью РФ. По мнению Москвы, такой шаг был сделан с целью разрушить деловые отношения между двумя государствами, поэтому "ответные меры неизбежны".

"Российская сторона категорически отвергает любые попытки Гааги оправдать свои деструктивные действия не имеющими никакого отношения к реальности измышлениями о России в контексте ситуации на Украине»

Министерству России не понравилась и приостановку деятельности торгового представительства России в Амстердаме, что ведёт к демонтажу основ торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.