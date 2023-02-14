Российский хоккеист Александр Овечкин временно покинул команду "Вашингтон Кэпиталз". Об этом сообщили в пресс-службе спортивного учреждения.

В качестве причины заявляются "личные обстоятельства". Овечкин планирует уделить внимание здоровью близкого человека.

Напомним, Александр Овечкин является вторым в истории НХЛ хоккеистом по количеству заброшенных шайб. В его активе их 812. На первом месте легендарный хоккеист Уэйн Гретцки, в активе которого 894 шайбы.