Российский хоккеист Александр Овечкин временно покинул команду "Вашингтон Кэпиталз". Об этом сообщили в пресс-службе спортивного учреждения.
В качестве причины заявляются "личные обстоятельства". Овечкин планирует уделить внимание здоровью близкого человека.
Напомним, Александр Овечкин является вторым в истории НХЛ хоккеистом по количеству заброшенных шайб. В его активе их 812. На первом месте легендарный хоккеист Уэйн Гретцки, в активе которого 894 шайбы.
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