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  • Опубликована сегодня в 21:09

Александр Овечкин временно покинул свой клуб в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин временно покинул команду "Вашингтон Кэпиталз". Об этом сообщили в пресс-службе спортивного учреждения.

В качестве причины заявляются "личные обстоятельства". Овечкин планирует уделить внимание здоровью близкого человека.

Напомним, Александр Овечкин является вторым в истории НХЛ хоккеистом по количеству заброшенных шайб. В его активе их 812. На первом месте легендарный хоккеист Уэйн Гретцки, в активе которого 894 шайбы.

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