Ушел из жизни отец хоккеиста Александра Овечкина

Капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сообщил о смерти своего оца. Об этом он написал в своих социальных сетях.
"Я благодарю всех за поддержку. Но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время", — отметил Овечкин.
Ранее Овечкин временно покинул расположение своей команды по семейным обстоятельствам.
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