Ушел из жизни отец хоккеиста Александра Овечкина

Капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сообщил о смерти своего оца. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Я благодарю всех за поддержку. Но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время", — отметил Овечкин.

Ранее Овечкин временно покинул расположение своей команды по семейным обстоятельствам.