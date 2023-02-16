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  • Опубликована сегодня в 21:39

Ушел из жизни отец хоккеиста Александра Овечкина

Капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сообщил о смерти своего оца. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Я благодарю всех за поддержку. Но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время", — отметил Овечкин.

Ранее Овечкин временно покинул расположение своей команды по семейным обстоятельствам.

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