"Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли "Питтсбург" со счетом 6:0. Одна из самых русских команд лиги вполне может побороться за кубок Стэнли в этом сезоне.
Артемий Панарин оформил дубль, Владимир Тарасенко забросил одну шайбу, вратарь Игорь Шестеркин отразил 33 броска, один из которых в стиле скорпиона.
После этого матча "Рейнджерс" с 90 очками занимают пятое место в Восточной конференции сильнейшей мировой хоккейной лиги. "Питтсбург" с 78 очками занимает восьмую строчку.
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