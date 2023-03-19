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  • Опубликована сегодня в 8:08

«Рейнджерс» всухую обыграл «Питтсбург», Панарина отметился дублем

"Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли "Питтсбург" со счетом 6:0. Одна из самых русских команд лиги вполне может побороться за кубок Стэнли в этом сезоне.

Артемий Панарин оформил дубль, Владимир Тарасенко забросил одну шайбу, вратарь Игорь Шестеркин отразил 33 броска, один из которых в стиле скорпиона.

После этого матча "Рейнджерс" с 90 очками занимают пятое место в Восточной конференции сильнейшей мировой хоккейной лиги. "Питтсбург" с 78 очками занимает восьмую строчку.

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