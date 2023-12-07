Ученые НГТУ разработали инновационный преобразователь электроэнергии, снижающий стоимость электроприводов

Научные специалисты Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) представили преобразователь параметров электрической энергии для электроприводов, способный снизить их себестоимость на 10%.
Устройство, основанное на отечественной элементной базе и программном обеспечении собственной разработки, отличается модульностью, новым методом управления, обеспечивающим синусоидальность выходного фазного напряжения, и позволяет сократить нелинейные искажения тока нагрузки.
Разработка была отмечена дипломом и золотой медалью на международной выставке изобретений в Белграде.
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Ученые обнаружили связь между кошками и психическими расстройствами у их хозяев
Ученые из университета Квинсленда в Австралии выяснили, что существует связь между людьми, ухаживающими за кошками, и развитием психических заболеваний. В ходе исследования обнаружено, что паразит Toxoplasma gondii, проживающий в кишечнике кошек, может влиять на нервную систему человека и быть фактором, способствующим шизофрении.
Ученые выяснили, что чрезмерная физическая активность может наносить вред организму
Ученые из Университета Ювяскюля в Финляндии выявили, что чрезмерная физическая активность может ускорить биологическое старение организма. Результаты исследования, проведенного на 11 тысячах парах близнецов в возрасте от 18 до 50 лет, были опубликованы на платформе medRxiv.