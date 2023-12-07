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  • Опубликована сегодня в 18:13

Ученые НГТУ разработали инновационный преобразователь электроэнергии, снижающий стоимость электроприводов

Научные специалисты Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) представили преобразователь параметров электрической энергии для электроприводов, способный снизить их себестоимость на 10%.

Устройство, основанное на отечественной элементной базе и программном обеспечении собственной разработки, отличается модульностью, новым методом управления, обеспечивающим синусоидальность выходного фазного напряжения, и позволяет сократить нелинейные искажения тока нагрузки.

Разработка была отмечена дипломом и золотой медалью на международной выставке изобретений в Белграде.

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