Ученые НГТУ разработали инновационный преобразователь электроэнергии, снижающий стоимость электроприводов

Ученые из университета Квинсленда в Австралии выяснили, что существует связь между людьми, ухаживающими за кошками, и развитием психических заболеваний. В ходе исследования обнаружено, что паразит Toxoplasma gondii, проживающий в кишечнике кошек, может влиять на нервную систему человека и быть фактором, способствующим шизофрении.