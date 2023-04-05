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  • Опубликована сегодня в 12:40

Нейросеть довела мужчину до самоубийства

Житель Брюсселя в течение двух месяцев беспрерывно общался с ботом Элизой. В разговорах он зачастую упоминал личные проблемы и рассуждал о смерти. При этом Элиза никак собеседника не утешала, а лишь подливала масла в огонь.

После фразы бота о том, что «мы будем жить вечно на небесах, как единое целое», житель Брюсселя покончил жизнь самоубийством. Подробности не сообщаются.

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Общество

Быстрое отрезвление стало реальностью

Зарубежные ученые работают над созданием препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон FGF21, который вырабатывается в печени при поступлении в организм этанола.

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Нейросеть GEN-2 научилась создавать видеоролики из текстовых описаний

GEN-2 научилась создавать полностью новый видеоконтент только из текстовых описаний. На данный момент нейросеть генерирует ролики длиной в 3 секунды в разрешении 512x512 пикселей.

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