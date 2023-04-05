Житель Брюсселя в течение двух месяцев беспрерывно общался с ботом Элизой. В разговорах он зачастую упоминал личные проблемы и рассуждал о смерти. При этом Элиза никак собеседника не утешала, а лишь подливала масла в огонь.



После фразы бота о том, что «мы будем жить вечно на небесах, как единое целое», житель Брюсселя покончил жизнь самоубийством. Подробности не сообщаются.