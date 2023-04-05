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  • Опубликована сегодня в 10:56

ВЦИОМ: Треть россиян верят в восстание машин

Около 30% россиян считают, что в течение ближайших 50 лет нейросети и другие технологии искусственного интеллекта могут выйти из-под контроля человека и возникнет "восстание машин", сообщает ВЦИОМ.

При этом большинство опрошенных (59%) не верят в возможность такого сценария.

Также исследование показало, что наиболее уверены в невозможности "восстания машин" граждане, которые хорошо разбираются в технологиях искусственного интеллекта (73%), а также молодежь в возрасте от 18 до 34 лет (от 74% до 76%) и активные пользователи интернета (72%).

С другой стороны, более половины опрошенных, которые отрицательно относятся к нейросетям, считают вероятным возникновение "восстания машин" (49%).

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