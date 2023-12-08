В Белом доме отказались комментировать новые обвинения против Хантера Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать новые обвинения в адрес сына действующего президента США Хантера Байдена в ходе брифинга, сообщают "Аргументы и Факты".
Она подчеркнула, что американский лидер поддерживает своего сына в его усилиях "перестроить свою жизнь" и направила журналистов за комментариями в американский Минюст, поскольку она сама не собирается обсуждать обвинения против Байдена-младшего.
Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов. В судебных документах отмечается, что вместо уплаты налогов сын президента США потратил миллионы долларов на свой "экстравагантный образ жизни", включая наркотики, услуги эскортниц и роскошные отели. За эти деяния ему грозит до 17 лет тюрьмы.
Ранее телеканал Fox News сообщил о попытках сотрудников ФБР мешать расследованию преступлений в семье Байдена.
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