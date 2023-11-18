Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 89,1237
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 96,7692
Новую капсулу времени заложили в Екатеринбурге
  1. Главная
  2. Страна
  • Опубликована сегодня в 12:57

Новую капсулу времени заложили в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга закладывают новую капсулу времени, предназначенную для открытия в 2073 году, в честь дня рождения города, сообщает ТАСС.

Резервуар с посланием помещен в ту же шахту в Историческом сквере, расположенном в центральной части Екатеринбурга, откуда извлекли предыдущую капсулу.

Предыдущая капсула времени была закрыта в 1973 году, в честь 250-летия города, и находилась в центре на Плотинке. Ее открыли в день 300-летия в 2023 году, и местные жители поместили в нее произведение уральского писателя Павла Бажова "Малахитовая шкатулка", послание будущим жителям города XXI века, а также книги о местном производстве и наградной знак к 250-летию.

Пресс-служба администрации города сообщила, что в новой капсуле времени находится 28 предметов. Среди них энциклопедия города, деньги с изображением уральской столицы, генеральный план города до 2045 года, афиша мероприятий, смартфон и номер журнала "Урал".

Основные события в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга прошли с 12 по 19 августа. Глава города сообщил, что в 2023 году количество гостей достигло рекордных 1,2 миллиона человек, и мероприятия, связанные с юбилеем, будут продолжаться весь год.

Мир

В Одессе вандалы осквернили памятник Александру Пушкину

В Одессе вандалы осквернили памятник Александру Пушкину

Вандалы в Одессе облили красной краской памятник поэту Александру Пушкину.

Читать полностью
Армия Израиля дала всего час на эвакуацию людей из больницы

Армия Израиля дала всего час на эвакуацию людей из больницы "Аш-Шифа"

Израильские военные предоставили всего один час на эвакуацию персонала, пациентов и внутренне перемещенных граждан из больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Читать полностью

Общество

В московском метро появились карты

В московском метро появились карты "Тройка" с изображением усадьбы Деда Мороза

В московском метро появились карты "Тройка" с изображением усадьбы Деда Мороза

Читать полностью
Стоимость дороги между Новокузнецком и Междуреченском составит 30 млрд рублей

Стоимость дороги между Новокузнецком и Междуреченском составит 30 млрд рублей

Строительство автодороги протяженностью 45 км между Новокузнецком и Междуреченском с обходом Мысков в Кемеровской области оценивается в 30 млрд рублей.

Читать полностью

Новости