Жители Екатеринбурга закладывают новую капсулу времени, предназначенную для открытия в 2073 году, в честь дня рождения города, сообщает ТАСС.

Резервуар с посланием помещен в ту же шахту в Историческом сквере, расположенном в центральной части Екатеринбурга, откуда извлекли предыдущую капсулу.

Предыдущая капсула времени была закрыта в 1973 году, в честь 250-летия города, и находилась в центре на Плотинке. Ее открыли в день 300-летия в 2023 году, и местные жители поместили в нее произведение уральского писателя Павла Бажова "Малахитовая шкатулка", послание будущим жителям города XXI века, а также книги о местном производстве и наградной знак к 250-летию.

Пресс-служба администрации города сообщила, что в новой капсуле времени находится 28 предметов. Среди них энциклопедия города, деньги с изображением уральской столицы, генеральный план города до 2045 года, афиша мероприятий, смартфон и номер журнала "Урал".

Основные события в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга прошли с 12 по 19 августа. Глава города сообщил, что в 2023 году количество гостей достигло рекордных 1,2 миллиона человек, и мероприятия, связанные с юбилеем, будут продолжаться весь год.