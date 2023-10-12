Израиль и его союзники будут нести ответственность за последствия своих атак на палестинский народ, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна.

Он отметил, что исламские государства не могут остаться безучастными к деяниям Израиля и не должны мириться с ними. Амир Абдоллахиян подчеркнул, что в условиях, когда продолжается агрессия и осада сектора Газа, возможно появление новых фронтов против Израиля. Этот сценарий не исключается.﻿