Расходы россиян на приобретение новых автомобилей в августе текущего года значительно возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись в 3,5 раза и достигнув отметки в 344 миллиарда рублей. Этот объем стал наивысшим с января 2021 года, согласно исследованию, проведенному совместно "Открытием авто" и аналитическим агентством "Автостат", сообщает ТАСС.

Этот рост можно объяснить стремлением покупателей успеть приобрести автомобили до повышения цен из-за планируемых изменений в утилизационном сборе. По сведениям исследования, объем продаж в конце лета стал наилучшим с начала января предыдущего года, и впервые за последние 20 месяцев российский авторынок преодолел "психологическую" отметку в 100 тысяч единиц, как указал исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.

Важно отметить, что в августе более 15% всех затрат россиян на приобретение автомобилей ушли на покупку премиальных машин, что превышает прошлогодний показатель в 11,8%. В течение месяца было продано 3,9 тысяч новых автомобилей премиум-класса, включая люксовые марки, на общую сумму 52 миллиарда рублей.﻿