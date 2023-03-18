Суд Нью-Йорка обязал "Метрополитен-оперу" выплатить российской оперной певице Анне Нетребко более $200 тыс компенсации в счет компенсации за отмененные концерты в 2022 году.
Изначально организаторы концертов не хотели выплачивать певице компенсацию из-за политики РФ в отношении Украины. Однако судья штата Нью-Йорк пришел к выводу, что позиция Нетребко не является неправомерной, а по контракту с "Метрополитан-опера" ей положена оплата — независимо от того, выступала она или нет, передает РИА "Новости".
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