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  • Опубликована сегодня в 7:30

"Метрополитен-опера" выплатит Нетребко более $200 тыс компенсации за отмененные концерты

Суд Нью-Йорка обязал "Метрополитен-оперу" выплатить российской оперной певице Анне Нетребко более $200 тыс компенсации в счет компенсации за отмененные концерты в 2022 году.

Изначально организаторы концертов не хотели выплачивать певице компенсацию из-за политики РФ в отношении Украины. Однако судья штата Нью-Йорк пришел к выводу, что позиция Нетребко не является неправомерной, а по контракту с "Метрополитан-опера" ей положена оплата — независимо от того, выступала она или нет, передает РИА "Новости".

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