Суд Нью-Йорка обязал "Метрополитен-оперу" выплатить российской оперной певице Анне Нетребко более $200 тыс компенсации в счет компенсации за отмененные концерты в 2022 году.

Изначально организаторы концертов не хотели выплачивать певице компенсацию из-за политики РФ в отношении Украины. Однако судья штата Нью-Йорк пришел к выводу, что позиция Нетребко не является неправомерной, а по контракту с "Метрополитан-опера" ей положена оплата — независимо от того, выступала она или нет, передает РИА "Новости".