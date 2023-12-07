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Нетаньяху предупреждает: эскалация напряженности на границе с Ливаном может привести к 'газификации' Бейрута и Южного Ливана
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  • Опубликована сегодня в 18:56

Нетаньяху предупреждает: эскалация напряженности на границе с Ливаном может привести к 'газификации' Бейрута и Южного Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил штаб Северного командования армии и предостерег от возможной эскалации напряженности на границе с Ливаном со стороны "Хезболлы".

В своем предупреждении он указал, что подобная ситуация может привести к повторению сценария сектора Газа в Бейруте и Южном Ливане.

Напомним, что последние дни в регионе характеризуются усилением военных действий после инцидента с ХАМАС на границе, что привело к блокаде Газы и ответным ударам Израиля по Ливану и Сирии

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