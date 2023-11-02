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Nestle включена в список
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  • Опубликована сегодня в 12:32

Nestle включена в список "спонсоров войны" НАПК Украины из-за бизнеса в России

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) добавило швейцарскую компанию Nestle, крупнейшего производителя продуктов питания в мире, в список "спонсоров войны" из-за ее активности на российском рынке. Несмотря на заявления о сокращении бизнеса в России, продукция Nestle продолжает поставляться и продаваться на полках магазинов в этой стране.

Nestle, известная своими брендами, такими как KitKat, Nescafe, Nesquik, Nestea и другими, стала последней компанией, включенной в этот список НАПК. Ранее в него попали другие международные корпорации, такие как Raiffeisen Bank, Procter & Gamble, Leroy Merlin, Comnav Technology, Liberian International Ship & Corporate Registry, Auchan, Bacardi, Alibaba, Mars, PepsiCo, Philip Morris и Japan Tobacco.

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