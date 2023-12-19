ООН принял российскую резолюцию против неонацизма

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, представленную Россией, о противодействии героизации нацизма, неонацизма и других форм практик, способствующих усилению современных проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
За данное предложение высказались 118 стран, против выступили 49, 14 воздержались от голосования. Среди стран, высказавшихся против, отмечаются Канада, США, Украина и Япония. За резолюцию высказались такие страны, как Алжир, Боливия, Бразилия, Китай и Куба.
Представленный Россией документ включает в себя 74 пункта. В резолюции содержится решительное осуждение событий, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, а также поддержка усилий по сохранению исторической правды. В документе предлагаются меры по предотвращению отрицания преступлений против человечности, пересмотру истории и результатов Второй мировой войны. Кроме того, резолюция "безоговорочно осуждает" отрицание или попытки отрицания Холокоста, а также проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин на основе их этнического происхождения или религиозных убеждений.
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