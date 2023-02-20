Европа погрязла в иррациональной ненависти к России, а США настолько сильно хотят проигрыша РФ, что им все равно, как и чем все закончится. С таким подходом сложно будет усадить Москву за стол переговоров, говорится в публикации. Об этом пишет китайское издание Global Times.
Как известно, ранее секретарь ЦК Компартии Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.
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