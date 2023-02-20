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  • Опубликована сегодня в 9:29

Global Times: Запад погряз в ненависти к России и отчаянно хочет ее поражения в войне

Европа погрязла в иррациональной ненависти к России, а США настолько сильно хотят проигрыша РФ, что им все равно, как и чем все закончится. С таким подходом сложно будет усадить Москву за стол переговоров, говорится в публикации. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Как известно, ранее секретарь ЦК Компартии Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.

Мир

Financial Times: Запад безуспешно использовал Мюнхенскую конференцию для столкновения развивающихся стран с Россией

Лидеры стран Африки и Латинской Америки больше беспокоятся из-за инфляции

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Марочко: ВСУ перебрасывает в район Кременной иностранных наемников, в том числе женщин

По оперативным данным, в основном это граждане Польши.

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Общество

Стали известны итоги премии BAFTA 2023

Явным фаворитом всех критиков оказались две киноленты: "На Западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера и "Башни Иниширина" от Мартина МакДоны

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Мобилизованных заставили извиняться перед министром обороны

Мобилизованных заставили извиняться перед министром обороны

В Сети появилось видео, на котором самарские мобилизованные из ранее расформированного 1444 полка ВС РФ приносят извинения за записанное ими 8 февраля видеообращение.

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Новости