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  • Опубликована сегодня в 11:43

Неймар получил 19-ю травму с момента перехода в ПСЖ

Матч 24-го тура чемпионата Франции удачно закончился для команды "Пари Сен-Жермен", но неблагоприятно для ее нападающего Неймара, который покинул поле на носилках.

Футболист получил 19-ю по счёту травму с момента перехода в клуб в 2017 году. В общей сложности, игрок пропустил 86 матчей команды.

Крайний матч проходил со сборной команды "Лилль", игра завершилась со счетом 4:3 в пользу парижских футболистов.

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