Матч 24-го тура чемпионата Франции удачно закончился для команды "Пари Сен-Жермен", но неблагоприятно для ее нападающего Неймара, который покинул поле на носилках.
Футболист получил 19-ю по счёту травму с момента перехода в клуб в 2017 году. В общей сложности, игрок пропустил 86 матчей команды.
Крайний матч проходил со сборной команды "Лилль", игра завершилась со счетом 4:3 в пользу парижских футболистов.
Боец Западного военного округа рассказал о работе артиллерия в ЛНР
Техника, командные пункты, укрепрайоны и живая сила противника являются основными целями артиллеристов.
В Еврокомиссии назвали спекуляцией статью Херша о подрыве США "Северных потоков"
И призвали дождаться итогов официального расследования.
Стали известны итоги премии BAFTA 2023
Явным фаворитом всех критиков оказались две киноленты: "На Западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера и "Башни Иниширина" от Мартина МакДоны
Мобилизованных заставили извиняться перед министром обороны
В Сети появилось видео, на котором самарские мобилизованные из ранее расформированного 1444 полка ВС РФ приносят извинения за записанное ими 8 февраля видеообращение.