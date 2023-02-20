Матч 24-го тура чемпионата Франции удачно закончился для команды "Пари Сен-Жермен", но неблагоприятно для ее нападающего Неймара, который покинул поле на носилках.

Футболист получил 19-ю по счёту травму с момента перехода в клуб в 2017 году. В общей сложности, игрок пропустил 86 матчей команды.

Крайний матч проходил со сборной команды "Лилль", игра завершилась со счетом 4:3 в пользу парижских футболистов.