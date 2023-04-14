Рост мирового спроса на нефть в 2023 году составит 2 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.



Таким образом, аналитики агентства практически сохранили прогноз, данный в предыдущем месяце. При этом эксперты понизили оценку спроса в 2022 году по сравнению с предыдущим отчетом на 73 тыс. б/с — до 99,91 млн б/с, а прогноз на 2023 год — на 79 тыс. б/с, до 101,94 млн б/с.