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  • Опубликована сегодня в 12:31

МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2 млн баррелей в сутки

Рост мирового спроса на нефть в 2023 году составит 2 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.

Таким образом, аналитики агентства практически сохранили прогноз, данный в предыдущем месяце. При этом эксперты понизили оценку спроса в 2022 году по сравнению с предыдущим отчетом на 73 тыс. б/с — до 99,91 млн б/с, а прогноз на 2023 год — на 79 тыс. б/с, до 101,94 млн б/с.

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