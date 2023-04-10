Россия остается основным поставщиком нефти в Индию

Россия продолжает оставаться главным поставщиком нефти в Индию уже шесть месяцев подряд. Об этом говорит аналитика компании Vortexa.

В марте текущего года Индия приобрела у России 1,64 миллиона баррелей нефти в день, что является рекордным показателем, передает РИА "Новости".

Поставки российской нефти в Индию являются одним из важных направлений торгового сотрудничества между двумя странами. Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обеспечивая около 15% ее нефтяных потребностей.

В рамках сотрудничества "Роснефть" является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, поставляя в основном нефть марки Expo и Urals. Кроме того, "Газпром нефть" также активно участвует в поставках нефти в Индию. В то же время, Индия также увеличивает поставки сырья из других стран, таких как Саудовская Аравия, Ирак и Нигерия.