Аналитики прогнозируют рост цен на нефть к концу года до $95 за баррель

Цена на нефть достигнет $95 за баррель к декабрю текущего года, говорится в совместном прогнозе Bloomberg и Goldman Sachs.

Основная причина - решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Это вызывает опасения относительно возможной глобальной рецессии в условиях инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков.

Со стороны США поступают сообщения о необдуманности такого решения. Власти уже заявили о планах контролировать цены на бензин внутри страны путем сотрудничества с производителями и потребителями.

Аналитики Goldman Sachs указывают, что неожиданное решение ОПЕК+ о сокращении добычи соответствует новой стратегии альянса действовать на опережение. При этом не стоит ожидать существенного уменьшения рыночных долей участников.