Аналитики прогнозируют рост цен на нефть к концу года до $95 за баррель

Цена на нефть достигнет $95 за баррель к декабрю текущего года, говорится в совместном прогнозе Bloomberg и Goldman Sachs.
Основная причина - решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Это вызывает опасения относительно возможной глобальной рецессии в условиях инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков.
Со стороны США поступают сообщения о необдуманности такого решения. Власти уже заявили о планах контролировать цены на бензин внутри страны путем сотрудничества с производителями и потребителями.
Аналитики Goldman Sachs указывают, что неожиданное решение ОПЕК+ о сокращении добычи соответствует новой стратегии альянса действовать на опережение. При этом не стоит ожидать существенного уменьшения рыночных долей участников.
МИД Венгрии сообщило, что страна не откажется от надежного источника энергии "Газпрома"
Политическая обстановка никак не повлияет на решение пользоваться российскими ресурсами
Президент Ирана посетит Саудовскую Аравию впервые с 2016 года
Президент Ирана Ибрахим Раиси принял приглашение короля Саудовской Аравии посетить Эр-Рияд. Об этом сообщает ТАСС.
Пригожин: Командиры "Вагнера" водрузили в Бахмуте флаг в память о Владлене Татарском
Российский флаг установили над Бахмутом в знак того, что город юридически взят под контроль.
Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей
Певица также нужна мясная и рыбная нарезки