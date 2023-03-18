Экономического смысла в корректировке потолка цен на российскую нефть, который сейчас составляет $60 за баррель, нет и быть не может. Об этом заявил директор центра "Ансельм" Максим Канищев, отметив при этом, что призыв ряда европейских стран снизить потолок до уровня $30 за баррель — ни что иное как пиар-ход.

Напомним, накануне помощница министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила, что страны G7 в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть, передает РИА "Новости".

Как отметили иностранные СМИ, Польша и Литва предлагают снизить потолок цен с 60 до 51,45 доллара за баррель. При этом, страны G7, в частности США, намерены сохранить прежний уровень потолка.