Экономического смысла в корректировке потолка цен на российскую нефть, который сейчас составляет $60 за баррель, нет и быть не может. Об этом заявил директор центра "Ансельм" Максим Канищев, отметив при этом, что призыв ряда европейских стран снизить потолок до уровня $30 за баррель — ни что иное как пиар-ход.
Напомним, накануне помощница министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила, что страны G7 в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть, передает РИА "Новости".
Как отметили иностранные СМИ, Польша и Литва предлагают снизить потолок цен с 60 до 51,45 доллара за баррель. При этом, страны G7, в частности США, намерены сохранить прежний уровень потолка.
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