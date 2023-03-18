Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.03.2023 : 76,6044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.03.2023 : 81,4635
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:57

Эксперт не видит смысла снижать потолок цен на российскую нефть

Экономического смысла в корректировке потолка цен на российскую нефть, который сейчас составляет $60 за баррель, нет и быть не может. Об этом заявил директор центра "Ансельм" Максим Канищев, отметив при этом, что призыв ряда европейских стран снизить потолок до уровня $30 за баррель — ни что иное как пиар-ход.

Напомним, накануне помощница министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила, что страны G7 в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть, передает РИА "Новости".

Как отметили иностранные СМИ, Польша и Литва предлагают снизить потолок цен с 60 до 51,45 доллара за баррель. При этом, страны G7, в частности США, намерены сохранить прежний уровень потолка.

Мир

В Китае существует потребность в специалистах со знанием русского языка

В Китае востребованы специалисты со знанием русского языка, однако многое зависит от провинции.

Читать полностью

Американские авиакомпании включили административный ресурс из-за запрета совершать полеты над Россией

Крупнейшие американские авиаперевозчики призвали Конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через российское воздушное пространство

Читать полностью

Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

Читать полностью

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Новости