Цена, по которой Россия продает Индии нефть, формируется рыночными методами и не в убыток российской экономике. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, Россия продолжит экспортировать в Индию столько нефти, сколько ей требуется для обеспечения собственной энергетической безопасности. Российские энергетические компании обеспечивают выполнение соответствующих заявок в максимально сжатые сроки", — отметил дипломат в интервью РИА "Новости".
"Индия не присоединилась к введенному Западом "потолку цен" на нефть из России. Поэтому контрактная цена отгрузки индийским компаниям нашего топлива формируется, как это и положено в цивилизованном экономическом сообществе, рыночными методами", — сказал Руденко.
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