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  • Опубликована сегодня в 9:20

Руденко: Цена на поставки российской нефти в Индию формируются рыночным путем

Цена, по которой Россия продает Индии нефть, формируется рыночными методами и не в убыток российской экономике. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, Россия продолжит экспортировать в Индию столько нефти, сколько ей требуется для обеспечения собственной энергетической безопасности. Российские энергетические компании обеспечивают выполнение соответствующих заявок в максимально сжатые сроки", — отметил дипломат в интервью РИА "Новости".

"Индия не присоединилась к введенному Западом "потолку цен" на нефть из России. Поэтому контрактная цена отгрузки индийским компаниям нашего топлива формируется, как это и положено в цивилизованном экономическом сообществе, рыночными методами", — сказал Руденко.

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