Цена, по которой Россия продает Индии нефть, формируется рыночными методами и не в убыток российской экономике. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, Россия продолжит экспортировать в Индию столько нефти, сколько ей требуется для обеспечения собственной энергетической безопасности. Российские энергетические компании обеспечивают выполнение соответствующих заявок в максимально сжатые сроки", — отметил дипломат в интервью РИА "Новости".