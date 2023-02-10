Россия может сократить добычу нефти из-за введения потолка цен со стороны Евросоюза и "Большой семерки". Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Еще в конце прошлого года Новак говорил, что Россия вследствие лимита на российскую нефть и ответного запрета поставок по потолку готова к снижению добычи нефти в начале 2023 года. Речь тогда шла о 5-7%, или 500-700 тысяч баррелей в сутки.
Отвечая на вопрос, есть ли сейчас предпосылки к сокращению добычи, вице-премьер сказал: "Да, есть такие риски. Мы будем в ближайшее время их оценивать", — подчеркнул Новак.
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