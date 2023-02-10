Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.02.2023 : 72,8949
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.02.2023 : 78,3223
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:36

Россия может сократить добычу нефти на 5-7%

Россия может сократить добычу нефти из-за введения потолка цен со стороны Евросоюза и "Большой семерки". Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Еще в конце прошлого года Новак говорил, что Россия вследствие лимита на российскую нефть и ответного запрета поставок по потолку готова к снижению добычи нефти в начале 2023 года. Речь тогда шла о 5-7%, или 500-700 тысяч баррелей в сутки.

Отвечая на вопрос, есть ли сейчас предпосылки к сокращению добычи, вице-премьер сказал: "Да, есть такие риски. Мы будем в ближайшее время их оценивать", — подчеркнул Новак.

Мир

В Одесской области начались экстренные отключения света

Такие меры предприняты в связи с угрозой ракетных обстрелов, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук

Читать полностью

Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 18 342

Ранее было объявлено о 17 674 погибших.

Читать полностью

Общество

В музее Нью-Йорка переименовали картину

В музее Нью-Йорка переименовали картину "Русская танцовщица" Эдгара Дега

Теперь полотно импрессиониста выставлено под названием "Танцовщица в украинском наряде"

Читать полностью

Константин Фурсов назначен врио гендиректора Политехнического музея

Ранее эту должность занимала Елена Проничева, которая с недавних пор стала генеральным директором Государственной Третьяковской галереи

Читать полностью

Новости