Евросоюз ожидает, что Россия будет ежедневно терять около 300 миллионов евро из-за санкций в отношении нефти. об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Российская нефть продается со скидкой в 40 долларов по отношению к нефти Brent, а ежедневные доходы России от продажи энергоносителей, после вступления в силу наших последних мер в этом месяце, как ожидается, сократятся с 800 до 500 миллионов евро", — сообщил он.
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля/ Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов. Одновременно с этим страны ЕС и "большой семерки" устанавливают потолок цен на них.
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