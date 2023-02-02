Запрет на страхование судов привел к транспортировки нефти по Балтийскому морю старыми танкерами, что грозит экологической катастрофой. Пограничная служба Финляндии заявила о последствиях антироссийских санкций.
"Суда, используемые для перевозки нефти в России, вызывают опасения по поводу безопасности транспортировки нефти", — говорится в информационном бюллетене Пограничной службы Финляндии.
Как утверждают финские пограничники, в настоящее время в России эксплуатируются значительно более старые нефтяные танкеры, чем до февраля 2022 года. При этом наибольшие риски с точки зрения безопасности представляет собой общее состояние конструкций и оборудования кораблей.
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