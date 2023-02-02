Российская нефть будет поступать в Европу через посредников. Об этом заявил независимый эксперт по энергетике Владимир Демидов.

По его словам, на данный момент на рынке нет механизмов, благодаря которым можно было бы проследить, куда на самом деле уходит нефть из России. Часть нефти, которую продают отечественные компании, будет уходить в страны "большой семерки" и Европы через существенное число посредников, — считает Демидов.

Напомним, указ президента Путина, который запрещает российским компаниям поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах "прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены", вступил в силу с 1 февраля этого года.