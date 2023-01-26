В России нашли ответ на западные санкции и переваливают рекордные объемы нефти в море.
В декабре прошлого года Евросоюз ввел эмбарго на морские поставки нефти из России, а также установил потолок цен в размере $60 за баррель. Это привело к резкому росту расходов на фрахт. Судам, осуществляющим перегрузку, разрешено использовать страховку, если сырье продается по цене $60 или ниже.
По данным Bloomberg, в перевалке Urals, скорее всего, задействовано пять супертанкеров из Испании. Они загружаются в Азии и перекачивают нефть в открытом море.
Российские войска вошли в Угледар и ведут бои на окраине города
Артиллерия наносит массированные удары по позициям украинских войск.
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На боевой модуль "Маркера" можно установить противотанковые ракетные комплексы для уничтожение танков Abrams и Leopard.
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Пресс-служба Пригожина нашла пропавшего украинского солдата Сергея Коваленко по просьбе родственников
Сотрудники пресс-службы Евгения Пригожина опубликовали видео с пропавшим бойцом Национальной гвардии Украины Сергеем Коваленко, которого разыскивали родственники.