В России нашли ответ на западные санкции и переваливают рекордные объемы нефти в море.

В декабре прошлого года Евросоюз ввел эмбарго на морские поставки нефти из России, а также установил потолок цен в размере $60 за баррель. Это привело к резкому росту расходов на фрахт. Судам, осуществляющим перегрузку, разрешено использовать страховку, если сырье продается по цене $60 или ниже.

По данным Bloomberg, в перевалке Urals, скорее всего, задействовано пять супертанкеров из Испании. Они загружаются в Азии и перекачивают нефть в открытом море.