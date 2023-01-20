Москва и Исламабад достигли концептуального соглашения насчет поставки нефти и нефтепродуктов.
"Достигнуты концептуальные договоренности по поставкам нефти и нефтепродуктов в Пакистан", — заявил замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников.
Также стало известно, что обе страны близки к заключению рамочного таможенного соглашения.
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