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  • Опубликована сегодня в 8:20

В Минфине США рассказали о способах обхода потолка цен на российскую нефть

В Управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США предупредили о возможных способах обхода потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Обход санкций можно осуществить при экспорте нефти через нефтепровод "Восточная Сибирь — Тихий океан", а также через порты Дальнего Востока.

В Минфине США подчеркнули, что обслуживать нефть из России могли граждане Соединенных Штатов в связи с практиками, которые используют представители третьих стран.

В частности, команды некоторых танкеров подменяют GPS-данные судна, чтобы скрыть факт захода в порты Дальнего Востока.

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