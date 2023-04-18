В Управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США предупредили о возможных способах обхода потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Обход санкций можно осуществить при экспорте нефти через нефтепровод "Восточная Сибирь — Тихий океан", а также через порты Дальнего Востока.
В Минфине США подчеркнули, что обслуживать нефть из России могли граждане Соединенных Штатов в связи с практиками, которые используют представители третьих стран.
В частности, команды некоторых танкеров подменяют GPS-данные судна, чтобы скрыть факт захода в порты Дальнего Востока.
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