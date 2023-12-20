Поставки нефти из России стали решающими для Чехии и Словакии настолько, что представители стран попросили у Евросоюза разрешения сохранить их на прежнем уровне. Такую информацию сообщил СМИ президент «Транснефти» Николай Токарев.
Энергоресурсы из РФ жизненно важны для этих стран. Безвыходное положение связано с отсутствием выхода к морю и возможностью закупать нефть из других источников. Нефтепровод из Европы может обеспечить Чехию нефтью, но этого количество недостаточно для полноценного функционирования страны.
Руководство Словакии, в свою очередь, уже не первый год просит исключить поставки российской нефти из списка санкций. Если Евросоюз не даст разрешения, то страна окажется на грани слишком быстрого роста инфляции.
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